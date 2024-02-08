Офис Зеленского сообщил о начале переговоров с Данией по гарантиям безопасности
Украина и Дания начали переговоры о заключении двустороннего соглашения о гарантиях безопасности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса украинского президента Владимира Зеленского.
Отмечается, что обсуждения стартовали в рамках реализации совместной декларации G7 о поддержке Украины, к которой присоединилась группа европейских стран, в том числе Дания. В заявлении говорится, что стороны поговорили о ключевых элементах грядущих двусторонних обязательств по безопасности и согласовали график будущих переговоров.
Ранее Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак поставили свои подписи под двусторонним соглашением двух стран о гарантиях безопасности, передает «Радиоточка НСН».
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