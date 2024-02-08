Офис Зеленского сообщил о начале переговоров с Данией по гарантиям безопасности

Отмечается, что обсуждения стартовали в рамках реализации совместной декларации G7 о поддержке Украины, к которой присоединилась группа европейских стран, в том числе Дания. В заявлении говорится, что стороны поговорили о ключевых элементах грядущих двусторонних обязательств по безопасности и согласовали график будущих переговоров.

Ранее Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак поставили свои подписи под двусторонним соглашением двух стран о гарантиях безопасности, передает «Радиоточка НСН».

