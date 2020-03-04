Турция понесла новые потери в Сирии
Минобороны Турции сообщило о гибели двух своих военных в ходе операции в Сирии. В сообщении ведомства говорится, что военнослужащие погибли в результате обстрела правительственной армией Сирии, еще шестеро солдат получили ранения.
Отметим, что Турция проводит операцию «Весенний щит» против сирийской армии с конца февраля. При этом, как отмечают наблюдатели, турецкие военные действуют совместно с группировками боевиков.
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с НСН отметил, что турецкая сторона никогда и не планировала отмежевывать своих военных от террористов.
В настоящее время, как отмечает RT, турецкая армия ведет ответный огонь по позициям сирийских военных. Ранее, в ходе удара сирийской армии, Турция потеряла более 30 военнослужащих.
В четверг, 5 марта, в Россию для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным должен прибыть его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.Накануне Путин обсудил ситуацию в Сирии с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает Газета.ру
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