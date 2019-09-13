Турчинов объяснил, почему Украина не объявляет войну России
13 сентября20:29
Экс-секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов назвал причину, по которой Украина не объявляет войну России.
Как он заявил на своем сайте, «мы не можем объявить войну стране, которая имеет второй в мире ядерный потенциал».
При этом он подчеркнул, что это вопрос времени. По его словам, Украина продолжит наращивать свой силовой потенциал, и придет время, когда «мы освободим не только Крым».
Ранее стало известно, что США в 2020 году предоставят Украине около $140 млн военной помощи.
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