Турчинов объяснил, почему Украина не объявляет войну России

13 сентября20:29

Экс-секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов назвал причину, по которой Украина не объявляет войну России.

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Как он заявил на своем сайте, «мы не можем объявить войну стране, которая имеет второй в мире ядерный потенциал».

При этом он подчеркнул, что это вопрос времени. По его словам, Украина продолжит наращивать свой силовой потенциал, и придет время, когда «мы освободим не только Крым».

Ранее стало известно, что США в 2020 году предоставят Украине около $140 млн военной помощи.

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