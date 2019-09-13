США предоставят Украине около $140 млн военной помощи

13 сентября00:20

Власти США направят Украине около $140 млн в качестве военной помощи. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что такое решение было принято администрацией США после пересмотра соответствующей программы военной помощи Украине. Официальное оповещение об этом решении было передано Конгрессу, пишет агентство.

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Ранее Пентагон поддержал выделение военной помощи Украине. Сообщалось, что на 2020 год на эти цели в бюджете США предусмотрено $250 млн, как и в 2019 году. Однако цифра значительно сократилась.

Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов заявил в эфире НСН, что пересмотром вопроса военной помощи Украине Трамп добивается возвращения «Большой восьмёрки» с участием России.

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ТЕГИ:СшаУкраина