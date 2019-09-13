США предоставят Украине около $140 млн военной помощи

Ранее Пентагон поддержал выделение военной помощи Украине. Сообщалось, что на 2020 год на эти цели в бюджете США предусмотрено $250 млн, как и в 2019 году. Однако цифра значительно сократилась.

Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов заявил в эфире НСН, что пересмотром вопроса военной помощи Украине Трамп добивается возвращения «Большой восьмёрки» с участием России.

