В США призвали приравнять применение ТЯО на Украине к атаке на НАТО
Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм предложил приравнять возможное применение Россией тактического ядерного оружия (ТЯО) на Украине к нападению на НАТО. Соответствующую резолюцию внесли на рассмотрение Конгресса США, пишет ТАСС.
Сенатор процитировал президента Джо Байдена, который назвал угрозу применения тактического ядерного оружия реальной. Он предупредил, что подрыв ТЯО на Украине может спровоцировать массированный ответ Североатлантического альянса.
По словам Грэма, украинская армия в настоящее время ищет слабые места в системе российских укреплений, чтобы ввести в бой «шесть или восемь хорошо подготовленных полков».
Российское ядерное оружие на территории Белоруссии является элементом сдерживания, заявил в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Береговая охрана США: обломки батискафа свидетельствуют о взрыве
- В США призвали приравнять применение ТЯО на Украине к атаке на НАТО
- Reuters: Запад выразил готовность производить оружие на Украине
- Моди: Индия готова внести свой вклад в установление мира на Украине
- CNN: экипаж пропавшего в Атлантике батискафа погиб
- У побережья Анапы произошло землетрясение
- Новый фильм Романа Полански выйдет в российский прокат в конце осени
- Пентагон усомнился в необходимости передачи Киеву ракет ATACMS
- В Молдавии обвинили Россию в попытке помешать евроинтеграции
- В Госдуме предложили ввести единый стандарт тишины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru