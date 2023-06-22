В США призвали приравнять применение ТЯО на Украине к атаке на НАТО

Сенатор процитировал президента Джо Байдена, который назвал угрозу применения тактического ядерного оружия реальной. Он предупредил, что подрыв ТЯО на Украине может спровоцировать массированный ответ Североатлантического альянса.

По словам Грэма, украинская армия в настоящее время ищет слабые места в системе российских укреплений, чтобы ввести в бой «шесть или восемь хорошо подготовленных полков».

Российское ядерное оружие на территории Белоруссии является элементом сдерживания, заявил в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин, передает «Радиоточка НСН».

