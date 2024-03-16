ЦИК: Явка на выборах президента России составляет 38,35%
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев назвал явку на выборы президента страны. По официальным данным, с учётом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) уровень участия россиян в выборах составляет 38,35%.
«Вместе с ДЭГ, с людьми, проголосовавшими дистанционно, явка составила 38,35%», — отметил Булаев.
Также он обратил внимание на то, что ЦИК предоставляет сведения, обработанные на 15:00 и 20:00, утренние данные по явке избирателей станут известны позже, отмечает RT.
Ранее свыше 3,1 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента России, около 2,5 млн избирателей поучаствовали в дистанционном электронном голосовании. Об этом сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru