ЦИК: Явка на выборах президента России составляет 38,35%

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев назвал явку на выборы президента страны. По официальным данным, с учётом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) уровень участия россиян в выборах составляет 38,35%.

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«Вместе с ДЭГ, с людьми, проголосовавшими дистанционно, явка составила 38,35%», — отметил Булаев.

Также он обратил внимание на то, что ЦИК предоставляет сведения, обработанные на 15:00 и 20:00, утренние данные по явке избирателей станут известны позже, отмечает RT.

Ранее свыше 3,1 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента России, около 2,5 млн избирателей поучаствовали в дистанционном электронном голосовании. Об этом сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

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ФОТО: ТАСС / Юрий Смитюк
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