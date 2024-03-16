ЦИК: Явка на выборах президента России составляет 38,35%

«Вместе с ДЭГ, с людьми, проголосовавшими дистанционно, явка составила 38,35%», — отметил Булаев.



Также он обратил внимание на то, что ЦИК предоставляет сведения, обработанные на 15:00 и 20:00, утренние данные по явке избирателей станут известны позже, отмечает RT.

Ранее свыше 3,1 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента России, около 2,5 млн избирателей поучаствовали в дистанционном электронном голосовании. Об этом сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.



