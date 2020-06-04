ЦИК назвала фейком информацию об ограничении участия СМИ на голосовании по конституции

Ранее такую информацию распространило издание "Открытые медиа". В сообщении говорилось, что в обновленных документах ЦИК появилась информация об ограничении допуска журналистов на участки.

По словам Булаева, никаких ограничений не вводилось, у журналистов есть право присутствовать на любом избирательном участке, а также «снимать, писать, фотографировать».

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию состоится 1 июля 2020 года. Этот день будет выходным.

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с НСН рассказал, почему власти так спешат принять поправки к Конституции.

