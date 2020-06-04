ЦИК назвала фейком информацию об ограничении участия СМИ на голосовании по конституции

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опровергла информацию о том, что для журналистов ограничат допуск на избирательные участки во время голосования по конституции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя Центризбиркома России Николая Булаева.

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Ранее такую информацию распространило издание "Открытые медиа". В сообщении говорилось, что в обновленных документах ЦИК появилась информация об ограничении допуска журналистов на участки.

По словам Булаева, никаких ограничений не вводилось, у журналистов есть право присутствовать на любом избирательном участке, а также «снимать, писать, фотографировать».

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию состоится 1 июля 2020 года. Этот день будет выходным.

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с НСН рассказал, почему власти так спешат принять поправки к Конституции.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:ГолосованиеЦИК
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