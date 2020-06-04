ЦИК назвала фейком информацию об ограничении участия СМИ на голосовании по конституции
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опровергла информацию о том, что для журналистов ограничат допуск на избирательные участки во время голосования по конституции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя Центризбиркома России Николая Булаева.
Ранее такую информацию распространило издание "Открытые медиа". В сообщении говорилось, что в обновленных документах ЦИК появилась информация об ограничении допуска журналистов на участки.
По словам Булаева, никаких ограничений не вводилось, у журналистов есть право присутствовать на любом избирательном участке, а также «снимать, писать, фотографировать».
Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию состоится 1 июля 2020 года. Этот день будет выходным.
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с НСН рассказал, почему власти так спешат принять поправки к Конституции.
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