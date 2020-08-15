Цепкало отреагировал на обвинения во взяточничестве

«Это чушь полная. Все это просто политически мотивировано. Я полностью это отрицаю, никакой взятки не было, это глупость полная и никаких доказательств нет. Взятка, которую я якобы брал в 2012 году - это полная чушь. Если действительно брал, то кто тогда покрывал все это восемь лет?», - сказал Цепкало.

Ранее стало известно, что Цепкало объявлен в розыск в Белоруссии по обвинению в получении взятки. Также Россия подала данные бизнесмена на в международный розыск.

Напомним, политолог Дмитрий Болкунец рассказал НСН, что белорусский оппозиционный политик Валерий Цепкало имеет шансы создать широкий фронт против Лукашенко.

«Валерий Цепкало давно в белорусской политической системе. Он создавал IT-парк, который сегодня является визитной карточкой Белоруссии. Поэтому Валерий Цепкало олицетворяет часть политической элиты. Он мог бы стать достойным сменщиком Лукашенко, если бы ему такую возможность предоставили. Но Лукашенко сделал все возможное, чтобы Цепкало и его жена покинули Беларусь», - сказал Болкунец.

