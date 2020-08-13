США выразили недовольство Белоруссией. Оппозиция приободрилась Фронтом
Протесты в Белоруссии становятся «головной болью» и для Вашингтона, в то время как изгнанный белорусский политик пытается консолидировать белорусскую диаспору против Лукашенко.
События в Белоруссии не останутся без ответа США, об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью, которое можно прочитать на сайте ведомства. Каким именно будет ответ, Вашингтон еще не решил — возможны разные варианты, в том числе введение санкций.
Ранее Помпео раскритиковал выборы в Белоруссии, назвав их несвободными и несправедливыми.
Белорусский политик Валерий Цепкало, которого не зарегистрировали кандидатом на выборах президента страны, объявил о создании «Фронта национального спасения». Как сообщает РБК, новая организация призвана защищать «демократический выбор белорусского народа от массовых и силовых фальсификаций со стороны властей», мобилизовать белорусский народ «для борьбы против нарушения Конституции» и бороться «за сохранение национального суверенитета, демократии и свободы Белоруссии».
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН отметил, что Цепкало мог бы сменить Лукашенко на его посту, но был выдавлен из страны.
«Валерий Цепкало давно в белорусской политической системе. Работал консультантом Шушкевича и был одним из первых, кто пришел в штаб Александра Лукашенко в 1994 году. В конце 1990-х – начале 2000-х работал послом в США, потом помощником Александра Лукашенко. Он создавал IT-парк, который сегодня является визитной карточкой Белоруссии. Поэтому Валерий Цепкало олицетворяет часть политической элиты. Он мог бы стать достойным сменщиком Лукашенко, если бы ему такую возможность предоставили. Но Лукашенко сделал все возможное, чтобы Цепкало и его жена покинули Беларусь», - сказал Болкунец.
В соцсетях появились видеоролики, на которых люди, называющие себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, избавляются от своей формы различными путями: выбрасывают ей в мусор, сжигают. Они говорят, что что больше не способны гордиться своей бывшей службой и хранить форму с надписью «спецназ».
В то же время бывший министр внутренних дел России Анатолий Куликов в эфире НСН высказал мнение, что белорусские силовики действовали в рамках своих полномочий.
«Мы сразу исключаем политическую составляющую. Полиция и внутренние войска, оказывающие ей в помощь, предназначены для обеспечения общественной безопасности, поддержания общественного порядка. Не допускающие перерастания в групповые антиобщественные проявления, массовые беспорядки. Это задача полиции. Она не вмешивается ни в какие действия митингующих до тех пор, пока эти действия носят мирный характер. Но как только они перерастают в массовые беспорядки, полиция обязана вмешиваться и пресекать. Белорусская милиция действовала не более жестоко, чем полиция во Франции. Она действовала вполне в пределах нормы», - сказал Куликов.
Он рассказал, что среди белорусских силовиков нет уважения к протестующим, понимания их мотивов и целей.
«Я 11 лет прослужил в Белоруссии, я там получил свое командирское становление. Я прибыл туда майором, а уехал генерал-майором. Я с большим уважением отношусь к белорусскому народу. Он не заслуживает того, чтобы жить в условиях подобной турбулентности. Я вчера разговаривал со своими друзьями, в том числе из Могилева. Мне прямо сказали ребята, что у них все спокойно, все хорошо», - рассказал бывший глава МВД РФ.
В Белоруссии продолжаются митинги после оглашения результатов президентских выборов. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, его ближайший конкурент Светлана Тихановская около 10%. Между протестующими и ОМОНом нередко происходят столкновения, силовики используют резиновые пули и светошумовые гранаты.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
908 тыс.+5 057 / сут.
Умерли
15 384+124 / сут.
Выздоровели
716 тыс.+6 098 / сут.
- В офисы «Яндекса» и Uber в Минске пришли вооруженные люди
- Стало известно сколько готовы потратить россияне на путешествие в уикенд
- Россия может возобновить авиасообщение с большинством стран СНГ с 1 сентября
- У людей с отрицательным резус-фактором обнаружена уязвимость к COVID-19
- Помпео: Россия заплатит огромную цену за сговор с талибами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru