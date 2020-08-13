США выразили недовольство Белоруссией. Оппозиция приободрилась Фронтом

События в Белоруссии не останутся без ответа США, об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью, которое можно прочитать на сайте ведомства. Каким именно будет ответ, Вашингтон еще не решил — возможны разные варианты, в том числе введение санкций.

Ранее Помпео раскритиковал выборы в Белоруссии, назвав их несвободными и несправедливыми.

Белорусский политик Валерий Цепкало, которого не зарегистрировали кандидатом на выборах президента страны, объявил о создании «Фронта национального спасения». Как сообщает РБК, новая организация призвана защищать «демократический выбор белорусского народа от массовых и силовых фальсификаций со стороны властей», мобилизовать белорусский народ «для борьбы против нарушения Конституции» и бороться «за сохранение национального суверенитета, демократии и свободы Белоруссии».

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН отметил, что Цепкало мог бы сменить Лукашенко на его посту, но был выдавлен из страны.

«Валерий Цепкало давно в белорусской политической системе. Работал консультантом Шушкевича и был одним из первых, кто пришел в штаб Александра Лукашенко в 1994 году. В конце 1990-х – начале 2000-х работал послом в США, потом помощником Александра Лукашенко. Он создавал IT-парк, который сегодня является визитной карточкой Белоруссии. Поэтому Валерий Цепкало олицетворяет часть политической элиты. Он мог бы стать достойным сменщиком Лукашенко, если бы ему такую возможность предоставили. Но Лукашенко сделал все возможное, чтобы Цепкало и его жена покинули Беларусь», - сказал Болкунец.