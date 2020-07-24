Белорусский оппозиционер Цепкало уехал в Москву, опасаясь ареста
Бывший заместитель министра иностранных дел Белоруссии Валерий Цепкало, который критиковал действующего главу государства и пытался зарегистрироваться на президентские выборы, покинул страну.
Как сообщает телеканал «Дождь», оппозиционер вместе с двумя детьми находится в Москве. Жена Цепкало Вероника осталась в Белоруссии, где участвует в избирательной кампании кандидата в президенты Светланы Тихановской.
Причиной отъезда Цепкало стала информация о его возможном аресте и вероятном лишении семьи родительских прав, рассказала его супруга.
29 июня МВД Белоруссии сообщило об имеющихся у ведомства свидетельствах противоправной деятельности Цепкало. ЦИК не зарегистрировал его кандидатом в президенты, указав, что претендент не собрал достаточное количество подписей.
До этого в Белоруссии арестовали экс-главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико и его сына по делу об уклонении от уплаты налогов. Бабарико называли главным из возможных соперников Лукашенко на выборах, но ЦИК не зарегистрировал и его.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
801 тыс.+5 811 / сут.
Умерли
13 046+154 / сут.
Выздоровели
589 тыс.+8 444 / сут.
- На Украине разработали стратегию «деоккупации» Крыма
- Хабаровск, Кадыров и Зеленский удивили Телеграм
- Утверждён календарь нового сезона РПЛ
- В Кремле прокомментировали заявление Трампа о трудных временах в России
- Станцию метро «Новокузнецкая» закрыли из-за бесхозной сумки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru