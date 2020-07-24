Белорусский оппозиционер Цепкало уехал в Москву, опасаясь ареста

Бывший заместитель министра иностранных дел Белоруссии Валерий Цепкало, который критиковал действующего главу государства и пытался зарегистрироваться на президентские выборы, покинул страну.

Как сообщает телеканал «Дождь», оппозиционер вместе с двумя детьми находится в Москве. Жена Цепкало Вероника осталась в Белоруссии, где участвует в избирательной кампании кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Причиной отъезда Цепкало стала информация о его возможном аресте и вероятном лишении семьи родительских прав, рассказала его супруга.

29 июня МВД Белоруссии сообщило об имеющихся у ведомства свидетельствах противоправной деятельности Цепкало. ЦИК не зарегистрировал его кандидатом в президенты, указав, что претендент не собрал достаточное количество подписей.

До этого в Белоруссии арестовали экс-главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико и его сына по делу об уклонении от уплаты налогов. Бабарико называли главным из возможных соперников Лукашенко на выборах, но ЦИК не зарегистрировал и его.

