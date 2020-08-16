Цепкало готовится к встрече с влиятельными политиками из США

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало готовится встретиться с «очень влиятельными» политиками из США в Варшаве. Об этом сообщает руководитель пресс-службы штаба политика Алексей Урбан. Такую информацию публикует 16 августа, в воскресенье, ТАСС.

Отмечается, что в Варшаве Цепкало намерен провести политиками из Вашингтона, которые однако «не являются представителями действующей власти», пишет Газета.ru

Цепкало отреагировал на обвинения во взяточничестве

Ранее стало известно, что Цепкало объявлен в розыск в Белоруссии по обвинению в получении взятки. Также Россия подала данные бизнесмена на в международный розыск. До этого он начал формировать в республике «Фронт национального спасения».

Напомним, политолог Дмитрий Болкунец рассказал НСН, что белорусский оппозиционный политик Валерий Цепкало имеет шансы создать широкий фронт против Лукашенко.

«Валерий Цепкало давно в белорусской политической системе. Он создавал IT-парк, который сегодня является визитной карточкой Белоруссии. Поэтому Валерий Цепкало олицетворяет часть политической элиты. Он мог бы стать достойным сменщиком Лукашенко, если бы ему такую возможность предоставили. Но Лукашенко сделал все возможное, чтобы Цепкало и его жена покинули Беларусь», - сказал Болкунец.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
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