Цепкало готовится к встрече с влиятельными политиками из США

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало готовится встретиться с «очень влиятельными» политиками из США в Варшаве. Об этом сообщает руководитель пресс-службы штаба политика Алексей Урбан. Такую информацию публикует 16 августа, в воскресенье, ТАСС.

Отмечается, что в Варшаве Цепкало намерен провести политиками из Вашингтона, которые однако «не являются представителями действующей власти», пишет Газета.ru