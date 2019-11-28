Киев заявил о пяти сценариях реинтеграции Донбасса

Украина создала пять сценариев реинтеграции Донбасса. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, пишет УНИАН.

Он не стал раскрывать детали сценариев, однако отметил, что все они пойдут на пользу Украине.

«Мы обязательно вернём границы Донецкой и Луганской областей, и мы обязательно вернём наш Крым», — пообещал Данилов, пишет RT.