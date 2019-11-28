Киев заявил о пяти сценариях реинтеграции Донбасса
Украина создала пять сценариев реинтеграции Донбасса. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, пишет УНИАН.
Он не стал раскрывать детали сценариев, однако отметил, что все они пойдут на пользу Украине.
«Мы обязательно вернём границы Донецкой и Луганской областей, и мы обязательно вернём наш Крым», — пообещал Данилов, пишет RT.
Кроме того, по его словам, Киев предложит создать некие гуманитарные коридоры на линии соприкосновения для граждан Украины.
Напомним, обсуждение деталей процесса замирения в Донбассе пройдёт 9 декабря в Париже в рамках саммита «нормандской четвёрки», где встретятся для переговоров Зеленский, Путин, лидер Франции Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. В Кремле не исключают возможность первой личной двусторонней встречи лидеров двух государств.
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