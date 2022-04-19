Трюдо: Канада поставит Украине тяжелую артиллерию
Правительство Канады готовит поставку крупнокалиберной артиллерии на Украину. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает ТАСС.
Премьер-министр отметил, что подробности военной помощи Украине будут объявлены в ближайшее время.
Ранее, в марте, Трюдо сообщил, что Оттава отправит Киеву 4,5 тыс. противотанковых гранатометов М-72 и около 7,5 тыс. ручных гранат на сумму 50 млн канадских долларов.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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