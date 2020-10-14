Опрос: 35% украинцев недовольны курсом Зеленского

«В настоящее время 35% респондентов (по сравнению с 25% в декабре 2019 года) считают, что Украина движется в неправильном направлении», — говорится в исследовании.

Среди основных проблем, которые назвали респонденты, - ухудшение ситуации со здравоохранением и образованием в стране. Изменения в экономике страны негативно оценили 63% опрошенных, 60% отметили проблемы с безработицей, 72% рассказали об инфляции, большая часть опрошенных пришла к выводу, что Зеленский не выполняет своих обещаний.

Еще 22% опрошенных считают, что за время президентства Зеленского демократии стало меньше.

В опросе с 22 июля по 16 августа приняли участие 2,5 тысячи человек из разных регионов страны, за исключением неподконтрольных Киеву территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале недели заявил о готовности покинуть свой пост, если не сможет закончить войну на Донбассе. Он также анонсировал всенародный опрос на Украине в ходе местных выборов 25 октября.

Писатель Вадим Панов в эфире НСН выразил уверенность, что на второй срок его никто и не выберет.

