Опрос: 35% украинцев недовольны курсом Зеленского
Свыше трети украинцев считают, что страна движется в неверном направлении, передает RT итоги опроса, проведенного Национальным демократическим институтом США (NDI), который поддерживается американским правительством.
При этом самый высокий процент недовольных граждан зарегистрирован на юге и на востоке республики.
«В настоящее время 35% респондентов (по сравнению с 25% в декабре 2019 года) считают, что Украина движется в неправильном направлении», — говорится в исследовании.
Среди основных проблем, которые назвали респонденты, - ухудшение ситуации со здравоохранением и образованием в стране. Изменения в экономике страны негативно оценили 63% опрошенных, 60% отметили проблемы с безработицей, 72% рассказали об инфляции, большая часть опрошенных пришла к выводу, что Зеленский не выполняет своих обещаний.
Еще 22% опрошенных считают, что за время президентства Зеленского демократии стало меньше.
В опросе с 22 июля по 16 августа приняли участие 2,5 тысячи человек из разных регионов страны, за исключением неподконтрольных Киеву территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале недели заявил о готовности покинуть свой пост, если не сможет закончить войну на Донбассе. Он также анонсировал всенародный опрос на Украине в ходе местных выборов 25 октября.
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