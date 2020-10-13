Писатель предрек уход Зеленского по истечении первого срока

«Что ж, первый сезон у слуги народа не задался. По крайней мере, с Донбассом. Второй, похоже, тоже катится под уклон. Остались еще третий и четвертый, а затем, как я понимаю, он и так оставит свой пост. Вряд ли его снова выберут», – сказал он.

Также Панов в эксклюзивном интервью НСН согласился с Биллом Гейтсом, что единственным способом для всего мира вернуться к привычной жизни является эффективная вакцина от коронавируса.

