Писатель предрек уход Зеленского по истечении первого срока
Вадим Панов в беседе с НСН выразил уверенность, что на второй срок нынешнего президента Украины никто не выберет.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности покинуть свой пост, если не сможет закончить войну на Донбассе.
Писатель Вадим Панов в эфире НСН выразил уверенность, что на второй срок его никто и не выберет.
«Что ж, первый сезон у слуги народа не задался. По крайней мере, с Донбассом. Второй, похоже, тоже катится под уклон. Остались еще третий и четвертый, а затем, как я понимаю, он и так оставит свой пост. Вряд ли его снова выберут», – сказал он.
Также Панов в эксклюзивном интервью НСН согласился с Биллом Гейтсом, что единственным способом для всего мира вернуться к привычной жизни является эффективная вакцина от коронавируса.
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