СМИ сообщили о намерении Трампа уволить главу ФБР

Дональд Трамп собирался уволить главу ФБР Кристофера Рэя. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на осведомленные источники. При этом отмечается, что юристы Белого дома во главе с юрисконсультом Пэтом Чиполлоне «настоятельно» рекомендовали Трампу не увольнять еще одного главу ФБР из опасений, что это может создать впечатление, будто людям на этой должности навязывается «проверка на верность» президенту, хотя главы бюро обладают независимостью от Белого дома.

Напомним, в 2017 году Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование в отношении президента на предмет предполагаемых «связей с Россией».