СМИ сообщили о намерении Трампа уволить главу ФБР
Дональд Трамп собирался уволить главу ФБР Кристофера Рэя. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на осведомленные источники. При этом отмечается, что юристы Белого дома во главе с юрисконсультом Пэтом Чиполлоне «настоятельно» рекомендовали Трампу не увольнять еще одного главу ФБР из опасений, что это может создать впечатление, будто людям на этой должности навязывается «проверка на верность» президенту, хотя главы бюро обладают независимостью от Белого дома.
Напомним, в 2017 году Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование в отношении президента на предмет предполагаемых «связей с Россией».
Между тем, 9 ноября Дональд Трамп освободил Марка Эспера от должности министра обороны страны. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.
Место Эспера займет директор Национального контртеррористического центра Кристофер Миллер. Согласно сообщению Трампа, Миллер «немедленно вступит в должность исполняющего обязанности министра обороны».
Действующий президент США выразил уверенность в том, что Миллер «сделает отличную работу». Он также поблагодарил Эспера за проделанную работу.
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