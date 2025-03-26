Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Россией и Украиной

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам о прогрессе в переговорах представителей Вашингтона, Москвы и Киева в Саудовской Аравии.

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«Достигнут большой прогресс», — указал глава государства. По словам президента, «глубокие дискуссии с Россией и Украиной идут хорошо».

Ранее стало известно, что США в рамках договоренностей готовы содействовать расширению доступа России к платежным системам для расчетов по экспорту сельскохозяйственной продукции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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