Трамп заявил, что объявит режим чрезвычайного положения в США в сфере энергетики
20 января 202520:28
Президент США Дональд Трамп заявил, что объявит режим чрезвычайного положения в США в сфере энергетики для стимулирования добычи энергоресурсов.
«Я также объявлю чрезвычайную ситуацию в топливной сфере, мы будем бурить, детка. У нас есть огромные запасы топлива и мы будем это использовать, мы снова заполним хранилища и будем поставлять энергию по всему миру. Мы отменяем Green New Deal (пакет законов США, направленный на решение проблемы изменения климата и экономического неравенств - прим. НСН)», - заявил американский лидер в своей инаугурационной речи.
По его словам, в США будут введены пошлины на импорт энергоресурсов.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru