Трамп заявил, что объявит режим чрезвычайного положения в США в сфере энергетики

Президент США Дональд Трамп заявил, что объявит режим чрезвычайного положения в США в сфере энергетики для стимулирования добычи энергоресурсов.

Трамп пообещал, что «мощь США» остановит все войны и принесет новый дух единства в мир
«Я также объявлю чрезвычайную ситуацию в топливной сфере, мы будем бурить, детка. У нас есть огромные запасы топлива и мы будем это использовать, мы снова заполним хранилища и будем поставлять энергию по всему миру. Мы отменяем Green New Deal (пакет законов США, направленный на решение проблемы изменения климата и экономического неравенств - прим. НСН)», - заявил американский лидер в своей инаугурационной речи.

По его словам, в США будут введены пошлины на импорт энергоресурсов.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ЭкономикаСШАПолитикаДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры