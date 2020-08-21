Трамп назвал Байдена приятным, но не умным человеком
Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден как человек приятнее, чем Хиллари Клинтон, но уступает ей в сообразительности. Такое мнение высказал во время выступления перед своими сторонниками в Вирджинии президент США Дональд Трамп.
«Клинтон умнее его, однако по-человечески менее приятная. У Джо все наоборот: он не умный, зато более приятная личность», - заявил Трамп.
После этого американский лидер заявил: «Нам обязательно нужно выиграть», передает «Интерфакс».
Независимый политолог Андрей Суздальцев в эфире НСН объяснил отличия Байдена от нынешнего президента США Дональда Трампа. По мнению эксперта, шансы Байдена на победу довольно высоки, однако это чревато ухудшением отношений США с Россией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru