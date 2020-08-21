Трамп назвал Байдена приятным, но не умным человеком

«Клинтон умнее его, однако по-человечески менее приятная. У Джо все наоборот: он не умный, зато более приятная личность», - заявил Трамп.

После этого американский лидер заявил: «Нам обязательно нужно выиграть», передает «Интерфакс».

Независимый политолог Андрей Суздальцев в эфире НСН объяснил отличия Байдена от нынешнего президента США Дональда Трампа. По мнению эксперта, шансы Байдена на победу довольно высоки, однако это чревато ухудшением отношений США с Россией.







