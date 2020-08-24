Трамп выдвинут на второй президентский срок

Американский лидер получил необходимые для выдвижения 1276 голосов делегатов съезда в ходе голосования-переклички делегаций, пишет Газета.ру.

Ранее сегодня республиканцы официально выдвинули Майка Пенса в вице-президенты США на второй срок, отмечает RT.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН выразил уверенность, что возможная победа Джо Байдена на выборах в США мало повлияет на российско-американские отношения.











