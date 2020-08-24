Трамп выдвинут на второй президентский срок
Республиканская партия официально выдвинула действующего президента США Дональда Трампа на второй президентский срок.
Американский лидер получил необходимые для выдвижения 1276 голосов делегатов съезда в ходе голосования-переклички делегаций, пишет Газета.ру.
Ранее сегодня республиканцы официально выдвинули Майка Пенса в вице-президенты США на второй срок, отмечает RT.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН выразил уверенность, что возможная победа Джо Байдена на выборах в США мало повлияет на российско-американские отношения.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
961 тыс.+4 744 / сут.
Умерли
16 448+65 / сут.
Выздоровели
773 тыс.+2 456 / сут.
- Изоляция космонавтов на МКС продлена на сутки
- Трамп выдвинут на второй президентский срок
- Светлану Алексиевич вызвали на допрос в СК Белоруссии
- Белоруссия закупит у России средства ПВО и БТРы
- Российскую вакцину от коронавируса будут поставлять в Белоруссию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru