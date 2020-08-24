Трамп выдвинут на второй президентский срок

Республиканская партия официально выдвинула действующего президента США Дональда Трампа на второй президентский срок.

Трамп заявил, что Китай завладеет США, если победит Байден

Американский лидер получил необходимые для выдвижения 1276 голосов делегатов съезда в ходе голосования-переклички делегаций, пишет Газета.ру.

Ранее сегодня республиканцы официально выдвинули Майка Пенса в вице-президенты США на второй срок, отмечает RT.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН выразил уверенность, что возможная победа Джо Байдена на выборах в США мало повлияет на российско-американские отношения.




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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДональд Трамп
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