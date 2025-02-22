Трамп: У Киева есть обязательства перед США на $400-500 млрд
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое достижение сделки с Украиной об обязательствах компенсировать Вашингтону $400-500 млрд.
Политик подчеркнул, что в ближайшее время стороны собираются подписать соглашения, по которым будет обеспечено возвращение средств Киевом.
При этом Трамп добавил, что надеется на урегулирование украинского конфликта.
«Мы не получаем наши деньги назад, мы больше не хотим. <...> Я должен был убедиться, что Россия хочет сделки. Думаю, у нас получится», - сказал американский лидер.
Ранее Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского объяснить, куда были потрачены американские деньги, выделенные Киеву, либо вернуть их, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru