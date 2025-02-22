Трамп: У Киева есть обязательства перед США на $400-500 млрд

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое достижение сделки с Украиной об обязательствах компенсировать Вашингтону $400-500 млрд.

Политик подчеркнул, что в ближайшее время стороны собираются подписать соглашения, по которым будет обеспечено возвращение средств Киевом.

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При этом Трамп добавил, что надеется на урегулирование украинского конфликта.

«Мы не получаем наши деньги назад, мы больше не хотим. <...> Я должен был убедиться, что Россия хочет сделки. Думаю, у нас получится», - сказал американский лидер.

Ранее Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского объяснить, куда были потрачены американские деньги, выделенные Киеву, либо вернуть их, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ДеньгиСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд Трамп

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