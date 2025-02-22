Трамп: У Киева есть обязательства перед США на $400-500 млрд

При этом Трамп добавил, что надеется на урегулирование украинского конфликта.

«Мы не получаем наши деньги назад, мы больше не хотим. <...> Я должен был убедиться, что Россия хочет сделки. Думаю, у нас получится», - сказал американский лидер.

Ранее Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского объяснить, куда были потрачены американские деньги, выделенные Киеву, либо вернуть их, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».