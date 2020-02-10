Трамп рассказал о «супербыстрых» ракетах США для противостояния Москве

10 февраля 202023:26

Дональд Трамп рассказал, что США располагают «супербыстрыми» ракетами для противостояния Москве. Соответствующее заявление он сделал в ходе своего выступления в Вашингтоне перед губернаторами штатов, сообщает Интерфакс.

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По словам президента США, таких ракет у страны много. Трамп добавил, что они могут развивать скорость до 7 раз быстрее стандартных ракет. Трамп подчеркнул важность наличия этих ракет тем, что «у России есть что-то подобное».

Ранее сегодня сообщалось, что Белый дом США предлагает выделить $700 млн на цели противодействия России.




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ФОТО: РИА Новости//Эва Мари Ускатеги
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