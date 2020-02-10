Трамп рассказал о «супербыстрых» ракетах США для противостояния Москве

По словам президента США, таких ракет у страны много. Трамп добавил, что они могут развивать скорость до 7 раз быстрее стандартных ракет. Трамп подчеркнул важность наличия этих ракет тем, что «у России есть что-то подобное».

Ранее сегодня сообщалось, что Белый дом США предлагает выделить $700 млн на цели противодействия России.











