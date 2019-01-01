Трамп рассказал о смене режима в Иране
Соединенные Штаты Америки не стремятся к смене режима в Иране, заявил президент Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам переговоров с японским премьер-министром Синдзо Абэ.
«Мы не стремимся к смене режима, мы стремимся к отсутствию ядерного оружия», — цитирует американского президента RT.
Ранее американский лидер не исключил переговоров с Ираном, отмечает «Свободная пресса». По словам Трампа, он верит в то, что Тегеран хочет вести переговоры с Вашингтоном, и «никто не хочет, чтобы происходили ужасные вещи».
В начале мая стало известно, что Вашингтон направляет к берегам Ирана авианосец Abraham Lincoln и оперативную группу бомбардировщиков, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. По словам Болтона, США не хотят войны с иранским режимом, но готовы ответить на любое нападение со стороны Ирана или его посредников. Арабист Марианна Беленькая рассказала НСН, зачем Соединенные Штаты пошли на такой шаг.
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