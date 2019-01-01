Трамп рассказал о смене режима в Иране

Соединенные Штаты Америки не стремятся к смене режима в Иране, заявил президент Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам переговоров с японским премьер-министром Синдзо Абэ.

«Мы не стремимся к смене режима, мы стремимся к отсутствию ядерного оружия», — цитирует американского президента RT.

Ранее американский лидер не исключил переговоров с Ираном, отмечает «Свободная пресса». По словам Трампа, он верит в то, что Тегеран хочет вести переговоры с Вашингтоном, и «никто не хочет, чтобы происходили ужасные вещи».