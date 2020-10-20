Трамп пообещал повторно сдать тест на COVID перед дебатами
Действующий президент США Дональд Трамп пообещал сдать тест на коронавирус перед вторыми дебатами со своим конкурентом Джозефом Байденом. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее 77-летний Байден заявил, что надеется на получение информации о тесте Трампа на COVID-19 перед началом дебатов. Трамп ответил, что для него это "не проблема".
Повторные дебаты между кандидатами назначены на четверг, 22 октября. Известно, что Трамп переболел коронавирусной инфекцией, с 10 октября, по мнению его лечащего врача, он больше не представляет опасности для окружающих.
Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Досрочно проголосовало уже больше 20 млн американцев.
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