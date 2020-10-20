Трамп пообещал повторно сдать тест на COVID перед дебатами

Повторные дебаты между кандидатами назначены на четверг, 22 октября. Известно, что Трамп переболел коронавирусной инфекцией, с 10 октября, по мнению его лечащего врача, он больше не представляет опасности для окружающих.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Досрочно проголосовало уже больше 20 млн американцев.

