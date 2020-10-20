Трамп пообещал повторно сдать тест на COVID перед дебатами

Действующий президент США Дональд Трамп пообещал сдать тест на коронавирус перед вторыми дебатами со своим конкурентом Джозефом Байденом. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее 77-летний Байден заявил, что надеется на получение информации о тесте Трампа на COVID-19 перед началом дебатов. Трамп ответил, что для него это "не проблема".

«Жалко Америку». Познер назвал позорными дебаты Трампа и Байдена

Повторные дебаты между кандидатами назначены на четверг, 22 октября. Известно, что Трамп переболел коронавирусной инфекцией, с 10 октября, по мнению его лечащего врача, он больше не представляет опасности для окружающих.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Досрочно проголосовало уже больше 20 млн американцев.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: politico.com
ТЕГИ:Джо БайденКоронавирусТрамп
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры