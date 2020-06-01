Трамп поделился с Путиным идеей проведения саммита G7 с участием России

Ранее Трамп заявил, что собирается отложить «встречу семи» до сентября и пригласить на него четыре страны, включая Россию, Индию, Южную Корею и Австралию.

Ранее сегодня пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не знает, является ли это предложение официальным приглашением. Он также отметил, что Москва не располагает достаточным количеством информации по этому поводу, чтобы ее комментировать.

