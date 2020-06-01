Трамп поделился с Путиным идеей проведения саммита G7 с участием России
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора сообщил своему российскому коллеге Владимиру Путину о своей идее проведения саммита G7. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее Трамп заявил, что собирается отложить «встречу семи» до сентября и пригласить на него четыре страны, включая Россию, Индию, Южную Корею и Австралию.
Ранее сегодня пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не знает, является ли это предложение официальным приглашением. Он также отметил, что Москва не располагает достаточным количеством информации по этому поводу, чтобы ее комментировать.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
415 тыс.+9 035 / сут.
Умерли
4 855+162 / сут.
Выздоровели
176 тыс.+3 994 / сут.
- Польская компания опровергла вымогательство со стороны Россельхознадзора
- Трамп поделился с Путиным идеей проведения саммита G7 с участием России
- Путин назначил нового главу следственного департамента МВД России
- Путин подписал указ о проведении голосования по Конституции 1 июля
- С 6 июня откроются все православные храмы Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru