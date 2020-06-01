Трамп поделился с Путиным идеей проведения саммита G7 с участием России

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора сообщил своему российскому коллеге Владимиру Путину о своей идее проведения саммита G7. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Ранее Трамп заявил, что собирается отложить «встречу семи» до сентября и пригласить на него четыре страны, включая Россию, Индию, Южную Корею и Австралию.

Ранее сегодня пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не знает, является ли это предложение официальным приглашением. Он также отметил, что Москва не располагает достаточным количеством информации по этому поводу, чтобы ее комментировать.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинСаммит G7Дональд Трамп
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