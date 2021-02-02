Адвокаты Трампа заявили, что сенат США не имеет полномочий предавать его суду
Сторона защиты бывшего президента Дональда Трампа считает, что Сенат США не имеет полномочий судить его как частное лицо по обвинению в импичменте. Об этом сообщает Reuters.
Агентство передает, что в заявлении, поданном адвокатами за неделю до начала судебного разбирательства, команда защиты Трампа также утверждает, что Сенат не обладает достаточными правами, чтобы помешать экс-главе США занимать государственные должности в будущем.
Дело об импичменте началось после восстания в Капитолии США 6 января. Тогда протестующие ворвались в здание Конгресса и попытались помешать утверждению итогов президентских выборов, на которых победил Джо Байден.
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