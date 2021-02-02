Адвокаты Трампа заявили, что сенат США не имеет полномочий предавать его суду

Агентство передает, что в заявлении, поданном адвокатами за неделю до начала судебного разбирательства, команда защиты Трампа также утверждает, что Сенат не обладает достаточными правами, чтобы помешать экс-главе США занимать государственные должности в будущем.

Дело об импичменте началось после восстания в Капитолии США 6 января. Тогда протестующие ворвались в здание Конгресса и попытались помешать утверждению итогов президентских выборов, на которых победил Джо Байден.



