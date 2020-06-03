В ходе беспорядков в США погибли 11 человек

В ходе массовых беспорядков в США, вызванных смертью от рук полицейских черного американца Джорджа Флойда, погибли как минимум 11 человек. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на Associated Press.

По данным издания, в основном среди погибших афроамериканцы. Они погибли в результате действий полицейских, самозащиты от мародеров или действий преступников, сообщает «Свободная пресса».