Похороны Джорджа Флойда пройдут в Хьюстне на будущей неделе

Отмечается, что публичное прощание с Флойдом пройдет 8 июня, закрытая церемония состоится 9 июня. Тело мужчины похоронят на кладбище Huston Memorial Gardens.

По данным агентства, траурные церемонии состоятся в трех городах - Хьюстоне, Миннесоте и Шарлотте.

Смерть Джорджа Флойда стала спусковым крючком к массовым протестам против расизма и полицейского произвола. Десятки городов по всей стране ввели комендантские часы из-за протестов.

Инцидент произошел в Миннеаполисе. Мужчина умер в реанимации после того, как задержавший его полицейский несколько минут стоял коленом на его шее. На видео очевидцев, которое мгновенно стало вирусным в сети, видно, как Флойд повторяет, что не может дышать.

