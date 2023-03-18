Трамп обнародует переписки с лидерами стран ради победы на выборах

Экс-президент США Дональд Трамп планирует издать книгу со 150 личными письмами знаменитостей к нему. В сборнике будут опубликованы послания королевы Британии Елизаветы II, бывших президентов США, председателя КНР Си Цзиньпиня, телеведущей Опры Уинфри. Трамп упрекнул многих адресатов в том, что они отвернулись от него после победы. По мнению замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрия Суслова, сборник является частью предвыборной кампании Трампа.

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Об этом эксперт заявил изданию «Известия».

По мнению Суслова, Трамп остается наиболее популярным республиканским политиком и наиболее вероятным кандидатом от партии среду избирателей.

«Он искренне считает, что выборы 2020 года были у него украдены. И он хочет взять реванш в 2024 году, тем более это его последняя возможность чисто по возрастным соображениям», — подчеркнул политолог.

Трамп противопоставляет себя традиционным элитам и несет образ человека от народа, который защищает его интересы.

«Мне кажется, что эта книга служит дальнейшим инструментом подобной предвыборной борьбы», — сделал вывод эксперт.

Ранее Трамп заявил о том, что его планируют задержать 21 марта на основании «старых и полностью развенчанных» обвинений. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social 18 марта на основании утечки данных из прокуратуры округа Манхэттен.

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