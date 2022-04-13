ООН: Является ли ситуация на Украине геноцидом решит Международный уголовный суд

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что решение о том, является ли происходящее на территории Украины геноцидом, примет Международный уголовный суд. Об этом сообщает ТАСС.



По словам Гутерриша, суд уже начал расследование. Он отметил, что понятие геноцида имеет строгое определение в международном праве.



Между тем, генсек ООН также выразил обеспокоенность нарушением прав человека на Украине.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».



