Новости за ночь: Байден согласился выдвинуться в президенты США от Демпартии

Американский политик Джо Байден, занимавший пост вице-президента США в администрации Барака Обамы, официально подтвердил согласие выдвинуться в президенты США от Демократической партии.

Байден заявил, что нынешний президент США Дональд Трамп «погрузил Америку во тьму», передаёт RT. Байден считает, что при Трампе стало слишком много агрессии, страха и «разделения».

Политолог: демократам в США нужен весь мир

«Настало время для нас всех объединиться, и все вместе мы можем и обязательно преодолеем эту эпоху тьмы в Америке», - сказал кандидат в президенты от Демпартии.

Трамп в своем «Твиттере» уже ответил Байдену, указав, что тот за 47 лет не сделал ничего из того, о чём говорит.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

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ТЕГИ:Дональд ТрампВыборы Президента СШАДжо Байден
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