Новости за ночь: Байден согласился выдвинуться в президенты США от Демпартии
Американский политик Джо Байден, занимавший пост вице-президента США в администрации Барака Обамы, официально подтвердил согласие выдвинуться в президенты США от Демократической партии.
Байден заявил, что нынешний президент США Дональд Трамп «погрузил Америку во тьму», передаёт RT. Байден считает, что при Трампе стало слишком много агрессии, страха и «разделения».
«Настало время для нас всех объединиться, и все вместе мы можем и обязательно преодолеем эту эпоху тьмы в Америке», - сказал кандидат в президенты от Демпартии.
Трамп в своем «Твиттере» уже ответил Байдену, указав, что тот за 47 лет не сделал ничего из того, о чём говорит.
In 47 years, Joe did none of the things of which he now speaks. He will never change, just words!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 21, 2020
Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.
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