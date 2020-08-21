Новости за ночь: Байден согласился выдвинуться в президенты США от Демпартии

«Настало время для нас всех объединиться, и все вместе мы можем и обязательно преодолеем эту эпоху тьмы в Америке», - сказал кандидат в президенты от Демпартии.

Трамп в своем «Твиттере» уже ответил Байдену, указав, что тот за 47 лет не сделал ничего из того, о чём говорит.