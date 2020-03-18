Трамп напомнил о китайском происхождении коронавируса

Трамп объявил об этом на брифинге в Белом доме. Президент Штатов отметил, что вирус действительно пришел из Китая, и заявил, что не будет даже спорить об этом. Ранее 13 марта замглавы информационного департамента МИД Китая Чжао Лицзянь в своем Twitter заявил, что коронавирус нового типа мог быть завезен в китайский Ухань военными из США. Он сослался на информацию о том, что у нескольких американцев был посмертно диагностирован коронавирус, хотя изначально причиной смерти считался обычный грипп. Лицзянь отметил, что американский Центр по предупреждению и контролю заболеваний уже сообщал о таких случаях.

Представитель МИД КНР Гэн Шуан отметил, что нельзя голословно обвинять в пандемии Китай, так как источником заражения стали животные, и данный вопрос требует тщательного научного изучения. Поведение американских чиновников Шуан назвал безответственным.



