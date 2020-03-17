Экс-министр экономики РФ посоветовал Мишустину брать пример с Трампа
Экс-министр экономики России в эфире НСН назвал абсолютно правильными предложенные Трампом меры поддержки экономики США на 850 млрд долларов.
850 миллиардов долларов потратить на поддержку экономики США намерен президент США Дональд Трамп. Его администрация предложит Конгрессу пакет мер по экономической поддержке на фоне волатильности рынков и коронавируса, пишет газета Washington Post.
Экс-министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН назвал это абсолютно правильным решением.
«Они в этом не одиноки, другие страны тоже принимают экстраординарные меры. Даже российское правительство разрабатывает программу, и премьер Мишустин анонсировал аж 300 млрд рублей. Правда, это немножко меньше, чем в Соединенных Штатах. Эффективность будет зависеть от того, как эти деньги будут потрачены и какие меры будут реализованы. Пока говорили, что будут освобождать от налогов малоимущих, меры поддержки малого бизнеса. Мне это кажется правильным, то же самое надо сделать в России», - сказал он.
Совсем иначе экономист оценил предложенные российским правительством меры.
«Сумма просто смехотворная. В условиях девальвации рубля будет очень сильный инфляционный скачок. Доходы населения и так шесть лет падали, так что это серьезное испытание для уровня жизни. Поэтому в первую очередь нужно было бы реализовать программу поддержки населения, вообще, и малоимущих, в частности. В других странах используется заморозка кредитов, квартплаты, оплаты коммунальных услуг. Для малообеспеченных можно было бы ликвидировать налог на доходы, проиндексировать пенсии», - перечислил Нечаев.
Ранее в эфире НСН Андрей Нечаев заявил, что по опыту прошлых кризисов в РФ падение основных макроэкономических показателей оказывается более глубоким, чем в развитых странах.
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