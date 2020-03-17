Экс-министр экономики РФ посоветовал Мишустину брать пример с Трампа

Совсем иначе экономист оценил предложенные российским правительством меры.

«Сумма просто смехотворная. В условиях девальвации рубля будет очень сильный инфляционный скачок. Доходы населения и так шесть лет падали, так что это серьезное испытание для уровня жизни. Поэтому в первую очередь нужно было бы реализовать программу поддержки населения, вообще, и малоимущих, в частности. В других странах используется заморозка кредитов, квартплаты, оплаты коммунальных услуг. Для малообеспеченных можно было бы ликвидировать налог на доходы, проиндексировать пенсии», - перечислил Нечаев.

Ранее в эфире НСН Андрей Нечаев заявил, что по опыту прошлых кризисов в РФ падение основных макроэкономических показателей оказывается более глубоким, чем в развитых странах.

