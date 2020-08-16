Трамп намерен лично встретиться с Путиным до выборов в США
Американский лидер Дональд Трамп хочет провести личную встречу с главой России Владимиром Путиным до выборов в США, которые запланированы на ноябрь. Об этом он сообщил своим помощникам, информирует телеканал NBC News со ссылкой на источники 16 августа, в воскресенье.
Известно, что для проведения саммита рассматривают разные места и время, в том числе – Нью-Йорк, сентябрь. Одним из сценариев встречи, по мнению американской стороны, может стать подписание проекта соглашения о дальнейших переговорах по продлению СНВ-3. Это позволит Трампу показать готовность к переговорам о соглашениях в преддверии выборов.
Также в Вашингтоне рассматривают возможность встреч Трампа с другими мировыми лидерами.
Ранее политолог Андрей Суздальцев рассказал НСН, что решение о продлении двустороннего договора между РФ и США о сокращении ядерных арсеналов (СНВ-3) могут принять до октября.
Договор СНВ-3 действует с 2011 года и истекает в феврале 2021 года. В конце июля президент США Дональд Трамп заявил, что США больше не настаивают на том, чтобы к контролю над вооружениями непременно подключился Китай. Он планирует сначала решить вопрос с Россией, а Китай, по его мнению, сейчас намного менее мощная ядерная держава.
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