Байден назвал кандидатов на ключевые посты в своей администрации
Штаб кандидата от Демократической партии в президенты США Джозефа Байдена, который, по данным американских СМИ, является победителем президентских выборов, опубликовал имена кандидатов на посты госсекретаря, советника нацбезопасности, главы ЦРУ и других ключевых фигур в администрации президента. Об этом сообщает РБК.
Как передает агентство, госсекретарем США станет Энтони Блинкен. Он являлся заместителем госсекретаря в администрации экс-президента Барака Обамы с 2015 по 2017 год.
Пост главы Министерства внутренней безопасности США должен занять Алехандро Майоркас. Он также являлся замминистра по внутренней безопасности с 2013 по 2016 год в администрации предыдущего президента-декмократа.
По имеющимся данным, советником по национальной безопасности США станет Джейк Салливан, а главой ЦРУ будет Эврил Хейнс. Также стали известны имена возможных постпреда США при ООН, это Линда Томас-Гринфилд, и спецпосланника президента по климату, им будет назначен бывший госсекретарь Джон Керри, отмечают «Известия».
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