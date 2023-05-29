Толстой: ВС России пойдут дальше, если Запад продолжит поставки Киеву дальнобойного оружия

«Чем больше военной техники для дальнего боя, ракет дальнего боя Запад дает Украине, тем дальше российской армии придется идти, и она пойдет», — цитирует парламентария Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

По словам Толстого, российские военные будут идти до границы Польши. Кроме того, политик отметил, что Украина должна обладать нейтральным статусом и не входить в состав НАТО или Евросоюза.

Как заявлял ранее Петр Толстой, чем более дальнобойное оружие будет передано Киеву, тем дальше придется идти армии России для победы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

