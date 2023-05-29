Толстой: ВС России пойдут дальше, если Запад продолжит поставки Киеву дальнобойного оружия
Армия России будет вынуждена «пойти дальше», если западные страны будут поставлять Украине оружие большой дальности. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в интервью телеканалу LCI.
«Чем больше военной техники для дальнего боя, ракет дальнего боя Запад дает Украине, тем дальше российской армии придется идти, и она пойдет», — цитирует парламентария Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
По словам Толстого, российские военные будут идти до границы Польши. Кроме того, политик отметил, что Украина должна обладать нейтральным статусом и не входить в состав НАТО или Евросоюза.
Как заявлял ранее Петр Толстой, чем более дальнобойное оружие будет передано Киеву, тем дальше придется идти армии России для победы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Минтруде спрогнозировали сокращение численности женщин 30-39 лет на 33,8%
- Путин разрешил проводить выборы при военном положении
- Толстой: ВС России пойдут дальше, если Запад продолжит поставки Киеву дальнобойного оружия
- Командующий Сухопутными войсками Украины заявил о скором наступлении
- Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ
- Лукашенко: Введение единой валюты с Россией - вопрос не сегодняшнего дня
- Бывший лидер Pink Floyd ответил на подозрение в восхвалении нацизма
- Россиян предупредили о подорожании очков, линз и другой оптики
- На Украине сообщили о сильных взрывах в Киеве
- Российские силы предотвратили попытку ВСУ зайти в Лобковое в Запорожье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru