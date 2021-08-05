Зеленский призвал недовольных жителей Донбасса «искать себе место в России»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а всем, кто хочет вхождения в состав России, предложил там и «искать себе место». Об этом он заявил в интервью телеканалу «Дом».

По его словам, жители Донбасса и Крыма должны понять, что никто никого не выгоняет, но если люди хотят жить в России, значит, им не нужно оставаться в Донбассе.