Зеленский призвал недовольных жителей Донбасса «искать себе место в России»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а всем, кто хочет вхождения в состав России, предложил там и «искать себе место». Об этом он заявил в интервью телеканалу «Дом».
По его словам, жители Донбасса и Крыма должны понять, что никто никого не выгоняет, но если люди хотят жить в России, значит, им не нужно оставаться в Донбассе.
«Без Украины на этой территории цивилизации не будет. Украина будет расти вверх, будет все строить. Донбасс в том виде – в оккупированном, в отрезанном – никогда расти не будет», - подчеркнул он.
При этом глава государства обратился к тем жителям республик, которые считают себя украинцами, и посоветовал им не покидать территорию, несмотря на все сложности.
Ранее Визит председателя Верховной Рады (ВР) Дмитрия Разумкова в зону боевых действий в Донбассе был отменен по приказу нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, который ввел временный запрет на посещение должностными лицами зоны соприкосновения сторон.
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