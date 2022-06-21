Токаев заявил о необходимости продолжать переговоры по Украине
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что для разрешения российско-украинского конфликта необходима добрая воля Москвы и Киева, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
В ходе специальной панельной сессии Катарского экономического форума он отметил, что России и Украине следует вернуться за стол переговоров, а международному сообществу - устранить имеющиеся разногласия.
«Я твёрдо верю в многосторонность и твёрдо убеждён, что международное сообщество должно быть более сплочённым и показывать солидарность, и конечно же, оказать положительное влияние на оба государства для того, чтобы они могли прийти к миру», – подчеркнул Токаев.
Ранее президент Казахстана заявил, что в Нур-Султане считают Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) квазигосударствами и вряд ли признают их независимость, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru