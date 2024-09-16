Токаев назвал Россию непобедимой в военном отношении
Россия непобедима в военном отношении. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
На встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Астане он указал, что дальнейшая эскалация «приведёт к непоправимым последствиям для всего человечества».
Также Токаев отметил, что Стамбульское соглашение было хорошим шансом на достижение хотя бы перемирия, однако в настоящее время он упущен, но возможность достичь мира ещё существует.
«Нужно внимательно рассмотреть все мирные инициативы различных государств и прийти к решению остановить военные действия, а затем перейти к обсуждению территориальных вопросов», - заключил он.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал необходимым диалог с Россией для завершения конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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