Тихановская намерена признать ОМОН террористической организацией
Экс-кандидат на пост президента Белорусии Светлана Тихановская заявила о намерении признать отряд милиции особого назначения (ОМОН) террористической организацией. Об этом сообщает Интерфакс.
Такая же участь планируется Тихановской для главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД страны.
Соответствующее заявление лидер белорусской оппозиции сделала во время ее двухдневного визита в Нидерланды. По словам Тихановской, процедура по признанию этих организаций террористическими уже началась. Она отметила, что сотрудники этих организаций, не перешедшие «на сторону народа», попадает под санкции.
Массовые протесты начались в Белоруссии после президентских выборов 9 августа, на которых в шестой раз, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что победила Тихановская.
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