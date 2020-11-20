Тихановская намерена признать ОМОН террористической организацией

Такая же участь планируется Тихановской для главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД страны.

Соответствующее заявление лидер белорусской оппозиции сделала во время ее двухдневного визита в Нидерланды. По словам Тихановской, процедура по признанию этих организаций террористическими уже началась. Она отметила, что сотрудники этих организаций, не перешедшие «на сторону народа», попадает под санкции.

Массовые протесты начались в Белоруссии после президентских выборов 9 августа, на которых в шестой раз, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что победила Тихановская.



