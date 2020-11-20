Алексиевич: Останусь в Берлине, пока не уйдёт Лукашенко

Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич считает, что в случае сохранения нынешней обстановки в Белоруссии действующий президент Александр Лукашенко останется у власти.

В интервью немецкому изданию Spiegel писательница рассказала, что Лукашенко уверен в своём праве на управление Белоруссией, в то время как оппозиция республики хочет «мирной передачи власти». Алексиевич считает, что если ситуация в стране останется такой же, «Лукашенко нас победит».

При этом нобелевский лауреат отметила, что Белоруссия — не «большая, важная страна с сильными демократическими институтами».

Кроме того, Светлана Алексиевич заявила, что намерена оставаться в Германии до тех пор, пока Лукашенко не покинет пост президента. Однако Алексиевич подчеркнула, что она не политик, и никогда не задумывалась всерьёз о должности временного президента Белоруссии.

Ранее Светлана Алексиевич назвала «чушью» сведения о создании нового Координационного совета белорусской оппозиции.

После выборов президента в Белоруссии начались массовые протесты. По официальным данным, большинство голосов получил действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция не признала итоги голосования и требует отставки главы государства.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская для решения политических задач создала Координационный совет (КС). Позднее всех членов КС обвинили в призывах к захвату власти, на данный момент они находятся под арестом или за границей.

