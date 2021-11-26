Путин позитивно оценил встречу с главами Азербайджана и Армении
Президент России Владимир оценил итоги встречи с лидерами Армении и Азербайджана как очень глубокий анализ ситуации. Об этом сообщает ТАСС.
Главной темой встречи Путина, Николы Пашиняна и Ильхама Алиева стала ситуация на границе Азербайджана и Армении.
Главы государств пришли к общему решению вести отношения Азербайджана и Армении к мирному определению границ между государствами. Азербайджан и Армения запросили участие России в делимитации сторон.
Владимир Путин поблагодарил участников сочинской встречи. «Мы с самого начала работали очень конструктивно, это был глубокий анализ ситуации, которая сложилась на сегодняшний день", - заключил президент России.
Механизмы делимитации должны быть созданы уже до конца 2021 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,5 млн+34 690 / сут.
Умерли
270 тыс.+1 235 / сут.
Выздоровели
8,2 млн+36 145 / сут.
- Путин позитивно оценил встречу с главами Азербайджана и Армении
- В ВОЗ оценили новый штамм COVID-19 как вызывающий беспокойство
- В России пока нет заболевших новым штаммом COVID-19
- Российский фондовый рынок обрушился по итогам торгов
- Ахметов назвал ложью слова Зеленского о втягивании его в подготовку госпереворота
- Россия сыграет с Польшей в первом «стыковом матче» к ЧМ-2022
- Россия ограничит въезд в страну из Гонконга и ЮАР
- Впервые с конца сентября цена нефти Brent упала ниже $75 за баррель
- СМИ: кортеж Зеленского сбил журналистку телеканала «Прямой»
- СК предъявил обвинение директору шахты в Кузбассе и другим причастным к трагедии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru