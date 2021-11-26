Путин позитивно оценил встречу с главами Азербайджана и Армении

Президент России Владимир оценил итоги встречи с лидерами Армении и Азербайджана как очень глубокий анализ ситуации. Об этом сообщает ТАСС.

Главной темой встречи Путина, Николы Пашиняна и Ильхама Алиева стала ситуация на границе Азербайджана и Армении.

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Главы государств пришли к общему решению вести отношения Азербайджана и Армении к мирному определению границ между государствами. Азербайджан и Армения запросили участие России в делимитации сторон.

Владимир Путин поблагодарил участников сочинской встречи. «Мы с самого начала работали очень конструктивно, это был глубокий анализ ситуации, которая сложилась на сегодняшний день", - заключил президент России.

Механизмы делимитации должны быть созданы уже до конца 2021 года.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Нагорный КарабахВладимир Путин
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