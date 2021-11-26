Путин позитивно оценил встречу с главами Азербайджана и Армении

Главы государств пришли к общему решению вести отношения Азербайджана и Армении к мирному определению границ между государствами. Азербайджан и Армения запросили участие России в делимитации сторон.

Владимир Путин поблагодарил участников сочинской встречи. «Мы с самого начала работали очень конструктивно, это был глубокий анализ ситуации, которая сложилась на сегодняшний день", - заключил президент России.

Механизмы делимитации должны быть созданы уже до конца 2021 года.

