Путин заявил о положительной роли российских миротворцев в Карабахе

В ходе двусторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым российский лидер отметил, что на предстоящих трёхсторонних переговорах с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна предстоит обсудить ряд вопросов для решения ситуации в регионе, особенно после боевых столкновений на участке армяно-азербайджанской границы.

«Мы для этого и собрались, чтобы посмотреть, что сделано и что нужно сделать... чтобы ничего подобного не возникало, а наоборот создавались условия для успокоения ситуации... Здесь и миротворцы российские играют позитивную роль», - подчеркнул Путин.

Ранее в МИД Армении подтвердили готовность Еревана провести встречу Пашиняна и Алиева в рамках саммита «Восточное партнёрство» в декабре в Брюсселе, сообщает RT.

