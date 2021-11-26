Путин заявил о положительной роли российских миротворцев в Карабахе

Президент России Владимир Путин заявил, что в течение года в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе не зафиксировано серьёзных инцидентов, сообщает РИА Новости.

Премьер-министр Армении прибыл в Сочи для встречи с главами России и Азербайджана

В ходе двусторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым российский лидер отметил, что на предстоящих трёхсторонних переговорах с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна предстоит обсудить ряд вопросов для решения ситуации в регионе, особенно после боевых столкновений на участке армяно-азербайджанской границы.

«Мы для этого и собрались, чтобы посмотреть, что сделано и что нужно сделать... чтобы ничего подобного не возникало, а наоборот создавались условия для успокоения ситуации... Здесь и миротворцы российские играют позитивную роль», - подчеркнул Путин.

Ранее в МИД Армении подтвердили готовность Еревана провести встречу Пашиняна и Алиева в рамках саммита «Восточное партнёрство» в декабре в Брюсселе, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Sputnik/РИА Новости/Арам Нерсесян
ТЕГИ:Нагорный КарабахАзербайджанАрменияРоссияМиротворцы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры