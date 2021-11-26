Путин заявил о положительной роли российских миротворцев в Карабахе
Президент России Владимир Путин заявил, что в течение года в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе не зафиксировано серьёзных инцидентов, сообщает РИА Новости.
В ходе двусторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым российский лидер отметил, что на предстоящих трёхсторонних переговорах с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна предстоит обсудить ряд вопросов для решения ситуации в регионе, особенно после боевых столкновений на участке армяно-азербайджанской границы.
«Мы для этого и собрались, чтобы посмотреть, что сделано и что нужно сделать... чтобы ничего подобного не возникало, а наоборот создавались условия для успокоения ситуации... Здесь и миротворцы российские играют позитивную роль», - подчеркнул Путин.
Ранее в МИД Армении подтвердили готовность Еревана провести встречу Пашиняна и Алиева в рамках саммита «Восточное партнёрство» в декабре в Брюсселе, сообщает RT.
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