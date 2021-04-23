«Темы Крым» не существует». Песков о возможном разговоре Путина и Зеленского

На встрече глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, если она состоится, могут обсуждаться двусторонние отношения, но не тема Крыма, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Президент сам сказал, что можно вести речь именно о двусторонних отношениях, такой темы как Крым не существует, поэтому там нечего обсуждать", - сказал Песков журналистам отвечая на соответствующий вопрос.

Встречное приглашение. Путин готов принять Зеленского в Москве

Ранее Владимир Путин сказал, что готов принять Владимира Зеленского в Москве в любое время для обсуждения отношений между Россией и Украиной. При этом Путин отметил, что если речь идет о Донбассе, тогда лидеру Украины сначала стоит встретиться с представителями ДНР и ЛНР.

Со своей стороны, пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сказала, что Зеленский ответит на приглашение Путина посетить Москву для переговоров.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковВладимир ЗеленскийВладимир Путин
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