«Темы Крым» не существует». Песков о возможном разговоре Путина и Зеленского
На встрече глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, если она состоится, могут обсуждаться двусторонние отношения, но не тема Крыма, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Президент сам сказал, что можно вести речь именно о двусторонних отношениях, такой темы как Крым не существует, поэтому там нечего обсуждать", - сказал Песков журналистам отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Владимир Путин сказал, что готов принять Владимира Зеленского в Москве в любое время для обсуждения отношений между Россией и Украиной. При этом Путин отметил, что если речь идет о Донбассе, тогда лидеру Украины сначала стоит встретиться с представителями ДНР и ЛНР.
Со своей стороны, пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сказала, что Зеленский ответит на приглашение Путина посетить Москву для переговоров.
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