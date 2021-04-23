«Темы Крым» не существует». Песков о возможном разговоре Путина и Зеленского

На встрече глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, если она состоится, могут обсуждаться двусторонние отношения, но не тема Крыма, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Президент сам сказал, что можно вести речь именно о двусторонних отношениях, такой темы как Крым не существует, поэтому там нечего обсуждать", - сказал Песков журналистам отвечая на соответствующий вопрос.