Президент Украины ответит на приглашение посетить Москву

Президент Украины Владимир Зеленский ответит на приглашение лидера России Владимира Путина посетить Москву для переговоров, сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель агентству «Укринформ».

Пресс-секретарь подчеркнула, что Зеленский обязательно отреагирует на приглашение, выдвинутое президентом России.

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Ранее Владимир Путин отметил, что готов принять Владимира Зеленского в Москве в любое время для обсуждения отношений между Россией и Украиной. Путин отметил, что если речь идет о Донбассе, тогда лидеру Украины сначала стоит встретиться с представителями ДНР и ЛНР.

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ФОТО: www.instagram.com/@iuliia_mendel
ТЕГИ:Война В ДонбассеУкраинаРоссияВладимир ПутинВладимир Зеленский
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