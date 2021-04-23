Президент Украины ответит на приглашение посетить Москву
Президент Украины Владимир Зеленский ответит на приглашение лидера России Владимира Путина посетить Москву для переговоров, сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель агентству «Укринформ».
Пресс-секретарь подчеркнула, что Зеленский обязательно отреагирует на приглашение, выдвинутое президентом России.
Ранее Владимир Путин отметил, что готов принять Владимира Зеленского в Москве в любое время для обсуждения отношений между Россией и Украиной. Путин отметил, что если речь идет о Донбассе, тогда лидеру Украины сначала стоит встретиться с представителями ДНР и ЛНР.
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