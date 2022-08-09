СМИ: в обыске имения Трампа участвовали как минимум сто агентов ФБР
9 августа 202206:11
Как минимум 100 агентов ФБР США участвовали в обыске имения экс-президента страны Дональда Трампа, сообщает New York Post со ссылкой на свидетеля.
По его словам, к жилью политика подъехали бронированные автомобили, в дом десятки агентов. Отмечается, что персонал был в ужасе.
По словам самого Трампа, его дом находятся в осадке, его занимает большая группа федералов. Об обыске бывшего президента заранее не уведомили. Экс-лидер США уточнил, что агенты взломали его сейф.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+17 862 / сут.
Умерли
383 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+8 721 / сут.
- СМИ: в обыске имения Трампа участвовали как минимум сто агентов ФБР
- Появилось видео неудачных попыток Байдена надеть пиджак и поймать очки
- Эксперт: рубль останется крепким
- Имение Мар-а-Лаго Трампа обыскали агенты ФБР
- Российские авиакомпании разбирают самолеты из-за нехватки запчастей
- Зеленский предложил Западу запретить въезд россиянам
- Стало известно, что украинских военных готовили к нападению на Донбасс
- Российское посольство призвало Запад повлиять на Украину для безопасности ЗАЭС
- ВС Тайваня проведут военные учения с боевыми стрельбами
- Американцы возмутились поведением переболевшего коронавирусом Байдена
8 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru