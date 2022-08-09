СМИ: в обыске имения Трампа участвовали как минимум сто агентов ФБР

Как минимум 100 агентов ФБР США участвовали в обыске имения экс-президента страны Дональда Трампа, сообщает New York Post со ссылкой на свидетеля.

Имение Мар-а-Лаго Трампа обыскали агенты ФБР

По его словам, к жилью политика подъехали бронированные автомобили, в дом десятки агентов. Отмечается, что персонал был в ужасе.

По словам самого Трампа, его дом находятся в осадке, его занимает большая группа федералов. Об обыске бывшего президента заранее не уведомили. Экс-лидер США уточнил, что агенты взломали его сейф.

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ФОТО: flickr.com // Главный Редактор
ТЕГИ:ОбыскиСШАДональд ТрампФБР
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