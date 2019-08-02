Запоздалый шантаж. США вводят второй пакет санкций против РФ из-за «дела Скрипалей»

«Судя по тому, что с Сергеем Скрипалем сейчас все замечательно, а его дочь Юлия после предполагаемого отравления даже похорошела, это требование звучит весьма странно. Господа Энгель и МакКол попали просто в анекдотическую ситуацию. То есть, они запоздали со своей инициативой примерно на год, что должно вызвать вопрос об адекватности некоторых членов Палаты представителей», — сказал он.

Отметим, что о планах США ввести второй пакет санкций против России из-за «дела Скрипалей» стало известно еще в ноябре прошлого года. 6 ноября Госдеп США проинформировал Конгресс о том, что у Вашингтона нет доказательств выполнения Россией условий, указанных в законе о нераспространении химического и биологического оружия от 1991 года, что, в свою очередь, означает применение очередных ограничительных мер против Москвы.

В августе 2018 года, говоря об очередных санкциях против России, в то время официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт заявила, что ограничительными мерами Штаты пытаются побудить Россию к более правильному поведению. В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в эфире НСН назвал американские санкции бесполезным шантажом.

«Изначально идеология санкций была рассчитана на то, что Россия поменяется, что вот Россия сделает нечто такое, что хотят от нее США, «исправится», будет себя вести не так, как себя ведет, а как кажется правильным другой стране. С точки соображения международного права, с точки зрения международных традиций, это выглядит достаточно странно и абсурдно, потому что если это несанкционированно сообществом в целом, например, решением Совета безопасности ООН, если это не опирается на нормы международного права, это выглядит исключительно как шантаж, как давление. Как показала практика четырех лет, это не имеет никакого результата», — заявил сенатор.

Напомним, первый пакет санкций против России по делу об отравлении Скрипалей вступил в силу 27 августа. Тогда же Вашингтон потребовал от Москвы допуск инспекций на химические объекты и гарантии о дальнейшем неприменении химического оружия. Вторая волна ограничительных мер подразумевает снижение дипотношений и сокращение торговых связей.

4 марта 2018 года Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в Солсбери без сознания. Их доставили в больницу, после чего специалисты выяснили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Страны Запада винят в произошедшем Россию, а Москва отрицает какую-либо причастность.

