Сына Кадырова внесли в Книгу рекордов как самого молодого главу службы безопасности

«Рекорд — самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта РФ с результатом 16 лет и один день с рекордсменом Адамом Рамзановичем Кадыровым объявляю официально зафиксированным», — указал Коненко.

Он вручил Кадырову-младшему сертификат, подтверждающий достижение, и медаль за популяризацию Книги рекордов.

В ноябре прошлого года стало известно, что сына главы Чечни назначили на «важную должность» в службе безопасности руководителя региона.

