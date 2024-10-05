Сына Кадырова внесли в Книгу рекордов как самого молодого главу службы безопасности
Сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама Кадырова включили в Книгу рекордов России как самого молодого начальника службы безопасности главы субъекта страны. Об этом заявил главный редактор книги Станислав Коненко во время церемонии на турнире по ММА АСА 180 в Грозном.
«Рекорд — самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта РФ с результатом 16 лет и один день с рекордсменом Адамом Рамзановичем Кадыровым объявляю официально зафиксированным», — указал Коненко.
Он вручил Кадырову-младшему сертификат, подтверждающий достижение, и медаль за популяризацию Книги рекордов.
В ноябре прошлого года стало известно, что сына главы Чечни назначили на «важную должность» в службе безопасности руководителя региона.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru