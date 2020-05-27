На Украине символику дивизии СС «Галичина» приравняли к нацистской
Окружной административный суд Киева обязал Украинский институт национальной памяти (УИНП) признать нацистской символику дивизии СС «Галичина» - это соединение в годы Второй мировой войны воевало на стороне нацистов и комплектовалось за счет жителей Украины.
Таким образом суд частично удовлетворил иск главы издательства«Сакцент Плюс» Натальи Мясниковой. Она подала в суд после того, как экс-глава УИНП на запрос украинских СМИ ответил, что символика 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина» никак не соотносится с национал-социализмом, который запрещен на территории Украины.
В конце марта этого года на Украине вспыхнул скандал вокруг и.о. главы министерства образования страны Любомиры Мандзий. Выяснилось, что в 2018 году она лично курировала во Львовской области школьные конкурсы рисунков на тему «подвигов» бойцов «Галичины».
Кроме того, департамент образования Львовской обладминистрации проводил соответствующие марши и выставку оружия и формы эсэсовцев, передает «Свободная пресса».
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