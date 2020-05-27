На Украине символику дивизии СС «Галичина» приравняли к нацистской

Окружной административный суд Киева обязал Украинский институт национальной памяти (УИНП) признать нацистской символику дивизии СС «Галичина» - это соединение в годы Второй мировой войны воевало на стороне нацистов и комплектовалось за счет жителей Украины.

Таким образом суд частично удовлетворил иск главы издательства«Сакцент Плюс» Натальи Мясниковой. Она подала в суд после того, как экс-глава УИНП на запрос украинских СМИ ответил, что символика 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина» никак не соотносится с национал-социализмом, который запрещен на территории Украины.

В конце марта этого года на Украине вспыхнул скандал вокруг и.о. главы министерства образования страны Любомиры Мандзий. Выяснилось, что в 2018 году она лично курировала во Львовской области школьные конкурсы рисунков на тему «подвигов» бойцов «Галичины».

Кроме того, департамент образования Львовской обладминистрации проводил соответствующие марши и выставку оружия и формы эсэсовцев, передает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:Вторая Мировая ВойнаУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры