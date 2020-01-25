Сурков решил оставить госслужбу

Напомним, Сурков работал помощником главы государства с 2013 года. В его ведении были вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, также он занимался урегулированием конфликта на юго-востоке Украины. До этого назначения Сурков с 2012 по 2013 годы возглавлял аппарат правительства РФ, с 2011 по 2012 годы являлся вице-премьером России. Также в период с 2004 по 2008 годы был помощником президента РФ.



Ранее НСН писала, как глава Абхазии Рауль Хаджимба сначала пытался оспорить эти решения, но через два часа после прибытия в Сухум помощника президента РФ Владислава Суркова объявил об отставке.

